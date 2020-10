Es ist bereits der zweite Tag in Folge, an dem die Gewerkschaft in NRW dazu aufgerufen hat, die Arbeit niederzulegen. Am Donnerstag steht der Nahverkehr im Fokus, nachdem am Mittwoch vor allem die kommunalen Krankenhäuser bestreikt wurden.

Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Hier wurde oder wird gestreitk:

Düsseldorf:

Der Warnstreik konzentriert sich vor allem auf die Landeshauptstadt. In Düsseldorf fahren Busse und Bahnen den ganzen Tag über nicht, auch die Müllabfuhr Awista wird bestreikt, außerdem das Jobcenter, die Stadtwerke und einige städtische Kitas und die LVR Klinik in Langenfeld. In Ratingen werden Mülltonnen zum Teil nicht geleert.

Der Streik im ÖPNV führte dazu, dass die Autobahnen in Richtung Düsseldorf voll waren. Auf der A 46 und der A 47 kam es zu Verzögerungen. Die große Umweltspur stadteinwärts wurde für den gesamten Verkehr freigegeben.

Köln:

Hier streiken Beschäftigte aus den Krankenhäusern. Betroffen sind die Kliniken in Merheim, Holweide und die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße. Für Patienten kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Die Kliniken hatten sich im Vorfeld juristisch gegen den Streik gewehrt, mit dem Ergebnis, dass Stationen und Intensivbetten nicht komplett bestreikt werden dürfen.

Dortmund:

In Dortmund steht der ÖPNV still, weder Busse noch Bahnen fahren. In der Innenstadt müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen einstellen: Der Südwall bleibt den ganzen Tag über gesperrt, weil dort eine Streikversammlung und Protestmärsche stattfinden. Veranstalter rechnen damit, dass die Beeinträchtigungen bis 18 Uhr andauern.

Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der städtischen Kitas sind zum Warnstreik aufgerufen.

Kreis Unna:

Auch hier fallen die Busse aus, die von den Verkehrsbetrieben selbst betrieben werden.

Münster:

Hier hat Verdi auf Warnstreikaufrufe verzichtet. Frühestens in der kommenden Woche soll es aber hier neue Aktionen geben.