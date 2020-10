Wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Am Mittwoch stehen die Krankenhäuser im Fokus, im Öffentlichen Nahverkehr wird es besonders am Donnerstag zu Engpässen kommen: Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erneut zum landesweiten Warnstreik auf.

Verdi fordert für sie 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr Lohn pro Monat. Ausbildungsvergütungen und Praktikantengehälter sollen um 100 Euro monatlich angehoben werden. Der Warnstreik gilt der dritten Runde der Tarifverhandlungen, die am 22. und 23. Oktober 2020 in Potsdam stattfindet.

Krankenhäuser im Fokus

Am Mittwoch sollen die kommunalen Kliniken besonders im Fokus der Streikenden stehen. Rund 50 kommunale Krankenhäuser in NRW sind betroffen – zum Beispiel die Kliniken der Stadt Köln oder die Krankenhäuser des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Dortmund, Lippstadt, Marl und Herten.

Wichtige Behandlungen und Operationen sollen aber nicht unter dem Warnstreik leiden - dazu wolle die Gewerkschaft " Notdienstvereinbarungen " treffen, gab Verdi bekannt. Auch die Kolleginnen und Kollegen auf den Corona-Stationen seien nicht zum Streik aufgerufen.

Kleinere Eingriffe könnten sich nach WDR -Informationen aber verschieben, Wartezeiten in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser verlängern. Auch auf ihr Essen müssen stationäre Patienten am Mittwoch eventuell etwas länger warten - alles abhängig davon, wie viele Angestellte sich jeweils an dem Streik beteiligen.

So wird sich der Streik in NRW auswirken:

Ruhrgebiet:

So sollen in Bochum die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Sparkasse und des Umweltservice Bochum die Arbeit niederlegen. Auch in Gladbeck sind die Stadtverwaltung, aber zusätzlich auch die Kitas betroffen. Und in Herne könnten auch im Jobcenter und in den Hallenbädern Türen verschlossen bleiben.

In Hagen streiken Bus- und Bahnfahrer schon am Mittwoch, zusammen mit der Stadtverwaltung und der Müllentsorgung.

Busse und Bahnen stehen teilweise still

In Dortmund, Hamm und Unna bleiben Busse und Bahnen am Donnerstag den ganzen Tag stehen. Vom Streik der Dortmunder Stadtwerke DSW21 sind auch Buslinien in Castrop-Rauxel und Schwerte betroffen. Außerdem sollen in Dortmund dann unter anderem städtische Kitas, Recyclinghöfe, Arbeitsagenturen und Jobcenter geschlossen bleiben. Auch die Mitarbeiterinnen von Dortmunder Kliniken und Altenheimen wollen streiken.

Der Warnstreik wirkt sich auch auf die Schulen aus. In Bochum beispielsweise fallen streikbedingt die Angebote im Offenen Ganztag aus, auch die Schulturnhallen bleiben geschlossen. Bei der Bestreikung von Kitas kündigte Verdi aber an, landesweit " so elternfreundlich wie möglich vorzugehen und Notgruppen zu ermöglichen" .

Städteregion Aachen, Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath und Stolberg:

Hier haben die Gewerkschaften Verdi und Komba für Mittwoch die Mitarbeiter von Kitas, Stadtverwaltungen und Krankenhäusern zum Streik aufgerufen. In vielen Kitas und Krankenhäusern soll es nur Notbesetzungen geben.

Unter den Streikenden werden voraussichtlich Mitarbeiter des Aachener Stadttheaters, des Wasserverbands Eifel-Rur und des Wasserwerks Perlenbach sein. Der Nahverkehr und die Müllabfuhr sind hier nicht vom Streik betroffen.

Auf dem Aachener Katschof sind ab neun Uhr zwei größere Kundgebungen geplant.

Bergisches Land:

Auch in Gummersbach und Remscheid sind kleinere Streiks angekündigt. Hier ruft Verdi die Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich der städtischen Kitas, der Technischen Betriebe - wie Bauhof, Entsorgung, Grünflächen - sowie des Jobcenters und der Agentur für Arbeit zum ganztägigen Streik am Mittwoch auf.

Ostwestfalen:

In Ostwestfalen-Lippe rechnet Verdi mit Streikenden vor allem in Kitas, Hallenbädern und Volkshochschulen. In Bielefeld werden auch die Stadtwerke bestreikt. Busse und Bahnen von "Mobiel" fahren aber.

In Minden ist eine Verdi-Kundgebung im Stil eines Autokinos ab 11.00 Uhr geplant: Per Autokorso sollen Streikende aus mehreren Städten zum Simeonsplatz fahren.

Kundgebungen in Köln und Düsseldorf

Zentrale Kundgebungen hat Verdi für Mittwoch ab 10.00 Uhr in Köln an der Deutzer Werft angekündigt. Am Donnerstag ist eine Streikversammlung vor dem Gebäude des Verdi-Landesbezirks NRW in Düsseldorf angekündigt, die von 6.00 bis 12.00 Uhr gehen soll.

Mit ihrer Arbeitsniederlegung zeigten die Streikenden, "dass sie dringend ein Angebot der Arbeitgeberseite erwarten" , erklärte Verdi-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt vorab. Die bisherige Verweigerungshaltung der Arbeitgeber werde als " Kränkung " empfunden: " Es wird immer deutlicher, dass auf das Klatschen nichts folgen wird. "

Bei den Kundgebungen würden die Veranstalter " genau darauf achten" , die Maßnahmen zum Infektionsschutz einzuhalten: Demonstriert werden dürfe nur mit Maske und Abstand.

Stand: 13.10.2020, 18:13