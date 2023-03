Besucher des Bundesliga-Topspiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am Freitagabend werden bei der An- und Abreise ins Dortmunder Stadion am Abend starke Nerven brauchen. Der BVB bittet Fans, früh zum Stadion zu reisen – am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.