Video aufgetaucht: Zweiter Wolf in Wesel unterwegs?

Zwei Wölfe springen um eine Hirschkuh herum, offenbar hungrig und angriffslustig, in Sichtweite eines Wohnhauses. So macht es zumindest den Eindruck.

Die Szene wurde per Handy gefilmt, angeblich am Karsamstag (11.04.2020) in Hünxe im Kreis Wesel, zu finden bei Facebook.

Neben Gloria zweiter Wolf in Wesel?

Wenn das alles stimmt, könnte es sich bei einem der beiden Wölfe um Gloria zu handeln, die schon seit Langem in Wesel für Aufsehen sorgt. Und es würde den Verdacht bestätigen, dass es nun mittlerweile auch einen zweiten Wolf in der Gegend gibt.

Wölfin Gloria - oder GW954f, wie sie offiziell heißt - hat schon mehrfach Weidetiere gerissen. Zum Leidwesen von Schäfern. Aber auch Anwohner sind in Angst.