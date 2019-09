Nach einer Fettexplosion auf dem Backesfest in Freudenberg-Alchen am Sonntagmittag (08.09.2019) schweben sechs Menschen in Lebensgefahr. Sie wurden in Spezialkliniken nach Köln, Dortmund und Bochum geflogen. Auch die anderen Verletzten werden im Krankenhaus behandelt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.