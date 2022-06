EU beschließt Aus für Verbrenner: Was das für die Autozulieferer in NRW bedeutet

EU-Entscheidung sorgt für Planungssicherheit

Benjamin Jung

Benjamin Jung ist in diesem Punkt anderer Meinung. Der Professor für Wirtschaftsingenieurwesen, insbesondere Unternehmensführung, an der Hochschule Osnabrück beschäftigt sich schon länger mit der Anpassung von Geschäftsmodellen in der Autoindustrie im Übergang zur Elektromobilität. Technologieoffenheit hält Jung in diesem Zusammenhang für überholt, die Entscheidung des EU-Parlaments somit für den richtigen Schritt.

"Dieses klare politische Bekenntnis zur E-Mobilität beschleunigt die Transformation der Automobilindustrie hin zu einer zukunftsfähigen Industrie." Benjamin Jung, Professor für Wirtschaftsingeneurwesen an der Hochschule Osnabrück.

Ohnehin hatten einige Autobauer bereits während der Klimakonferenz in Glasgow angekündigt, aus der Herstellung von Verbrenner-Motoren auszusteigen. " Der Weg war weitestgehend vorgezeichnet ", sagt Jung. " Wenn der Beschluss des Europaparlaments umgesetzt wird, gibt es auch noch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen dazu. "

Was bedeutet das für die Zulieferer aus NRW?

Auch mit Blick auf den Markt hält Jung diese Entscheidung für vorteilhaft. So honoriere der Kapitalmarkt beispielsweise, dass sich Tesla konsequent auf E-Mobilität festgelegt habe, so Jung. Allerdings stellt das Unternehmen von Elon Musk seit seiner Gründung E-Autos her, musste seine Produktion also nicht von Benzin- und Dieselmotoren auf E-Antriebe umstellen.

Diesen Kurswechsel hält Jung in der klassischen deutschen Autoindustrie für möglich. Genau wie bei den Zuliefererunternehmen. " Allerdings ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Firmen schon vor zehn Jahren die richtigen Schritte eingeleitet haben und diese in den vergangenen fünf Jahren intensiviert haben ", so der Wirtschaftsprofessor.

Wie kann der Umstieg gelingen?

Dabei gibt es laut Jung drei Fälle, wie die betroffene Zulieferer den Herausforderungen begegnen können. Zum einen gäbe es Unternehmen, die ihre Kompetenzen bei der Produktion für die klassische Autoindustrie gut auf die E-Technologie übertragen könnten. " Beispielsweise die Kühlung von Motoren ", sagt Jung. " Denn auch die Batterien in E-Autos müssen gekühlt werden. "

Ein Beispiel für einen anders gelagerten Fall wäre der Hersteller von Leichtbaukomponenten für die Autoindustrie Mubea aus dem Sauerland. Er könne diese Kompetenz nicht nur für Elektrofahrzeuge nutzen, sondern auch in anderen Industrien, wie der Luftfahrt, einsetzen.

Der dritte Fall sind Unternehmen, die weder die eine noch die andere Möglichkeit haben, aber groß genug sind, um neue Kompetenzen aufzubauen, auch durch Zukäufe. " Beispielsweise hat der schwäbische Zulieferer Mahle 2013 die Firma Behr übernommen, die besagte Kühlungen für Motoren herstellt ", sagt Jung. " So hat er sich zukunftssichere Kompetenz dazugekauft, wenn auch vielleicht aus anderen Motiven. "

Große Herausforderungen sieht Jung vor allem für die kleineren Zulieferer, die nicht die nötigen Mittel für einen schnellen Umbau haben und am Anfang der Transformation stehen. Auf der anderen Seite seien viele Automobilzulieferer vom Wandel zu E-Mobilität nicht direkt betroffen, wie beispielsweise Zulieferer für den Sitzbereich.