Coronavirus: Welche Veranstaltungen in NRW werden abgesagt?

Für welche Veranstaltungen hat das Coronavirus bereits Folgen?

Dortmunds Spiel vor leeren Rängen

Borussia Dortmunds Champions League-Spiel am Mittwoch (11.03.2020) wird ohne Zuschauer stattfinden.

Ob das Nachhol-Spiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch stattfinden wird, ist noch offen. Am Montag oder Dienstag wird darüber entschieden, ob die Mannschaften vor leeren Rängen oder gar nicht spielen werden.

VfL Bochum stoppt Kartenverkauf