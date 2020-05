Veranstaltung abgesagt: Gutschein statt Geld zurück 

''Unser Schwerpunkt im Moment: Alles in Sicherheit bringen für den Herbst“ , sagt Carsten Hormes vom Kulturbüro OWL. Das kleine Unternehmen organisiert Comedy- und Kabarettveranstaltungen in Ostwestfalen. Im Moment dürfen die nicht stattfinden. ''Inzwischen weiß ich, dass der Plan B wahrscheinlich nicht ausreicht, sondern ein Plan C angebracht ist. Wenn der worst case eintritt, das heißt, man kann keine Ausweichtermine mehr anbieten, dann ist das unser Ende.“