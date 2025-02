Venus leuchtet am hellsten

Die Venus präsentiert sich dabei als "Abendstern" besonders eindrucksvoll - sie übertrifft alle anderen Sterne und Planeten an Helligkeit. Nur Sonne und Mond erscheinen von der Erde aus noch heller.

Weitere Highlights für Astronomie-Begeisterte

Für Astronomie-Begeisterte hält der Februar weitere Highlights bereit: Am 6. Februar wird der Mond in der Nähe des Jupiters zu sehen sein, der hoch am Südhimmel steht, aber etwas weniger hell ist als die Venus. Drei Tage später, am 9. Februar, folge eine enge Begegnung mit dem Mars im Südosten.

Besonders spannend: Derzeit sind gleich sechs Planeten am Abendhimmel versammelt - Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. " Vier davon sind mit bloßem Auge zu erkennen. Weder Jupiter, Mars noch Venus muss man suchen. Das sind wirklich die hellsten Objekte am Himmel, heller als alle Sterne ", erklärt Hüttemeister.

Wer die Venus im Zusammenspiel mit dem Mond beobachten möchte, bekommt auch im März noch mal eine Chance: Am 2. März um 19.30 Uhr etwa wird sie laut Hüttemeister nur noch knapp über dem Westhorizont zu sehen sein, bevor sie im April als "Morgenstern" zurückkehre."

" In den ersten Märztagen ist unterhalb der Venus knapp über dem westlichen Horizont noch in der Dämmerung zusätzlich der sonnennächste Planet Merkur zu sehen. Der kleinste Planet ist zwar grundsätzlich nicht leicht zu beobachten, erlebt dann aber seine beste Sichtbarkeit am Abendhimmel im ganzen Jahr 2025 ", sagt Hüttemeister.

