Immer mehr vegane Wurst für den Grill

Grillabend im Garten: Ein genüsslicher Biss in die Burgerbulette, etwas Blut tropft aus dem saftigen Fleisch – die Illusion ist perfekt. Denn die Bulette besteht in Wirklichkeit aus Erbsenprotein und das Blut ist nur Rote-Beete-Saft. Die Lebensmittelindustrie nutzt alle Tricks, damit Fleischersatzprodukte so real wie möglich wirken.

Nachfrage nach veganer Wurst steigt

Vorbei sind die Zeiten der gelblichen Tofu-Würstchen, die höchstens in ihrer Form etwas mit echtem Fleisch zu tun hatten. Anna Maynart ist Ernährungsberaterin und freut sich, dass das Angebot an Fleischersatz heute so vielfältig ist: " Der Markt boomt, selbst die Fleischindustrie ist mit auf den veganen Markt aufgesprungen. Die Klimadebatte ist unaufhörlich, wir müssen weniger Fleisch konsumieren. "

Der Umsatz mit Fleisch wird sinken. 2040 hätte konventionelles Fleisch wohl nur noch einen Marktanteil von 40 Prozent.

Der Veganerin sind manche Produkte heute sogar schon zu realistisch: In das blutende Erbsen-Patty zu beißen, kostet sie Überwindung. Doch reine Vegetarier und Veganer wie Anna Maynart gibt es in Deutschland gar nicht so viele. Laut Bundesministerium für Ernährung essen sechs Prozent der Deutschen vegetarisch. Ein Prozent ernährt sich vegan.

Gelegenheitskäufer sind wichtig