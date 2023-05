Neoprenanzüge sind ein Muss bei nicht mal 15 Grad Wassertemperatur. Wie in jedem Jahr findet in Köln heute das Vatertags-Rheinschwimmen statt. Männer und Frauen - teils verkleidet - springen an den Pollerwiesen ins Wasser und schwimmen am Dom vorbei und unter vier Brücken hindurch.

Bier, Grill, Bollerwagen

Überall im Land sind heute vor allem Männergruppen unterwegs. Sie ziehen auf Fahrrädern oder zu Fuß mit Bollerwagen los und feiern. Ziele gibt es genug: Viele Sportvereine haben ihre Anlagen geöffnet, schmeißen den Grill an und schenken Bier aus. Auch der Heimatverein in Sundern im Sauerland lädt zum Grillfest ein.

Viele Veranstaltungen richten sich aber auch an die ganze Familie. Der Naturpark Schwalm-Nette veranstaltet einen Wandertag und hat auch Programmpunkte für Kinder organisiert. Urlaubsfeeling kommt in Xanten an der Süd- und Nordsee auf. An den beiden Badeseen kann man Böötchen mieten oder Wasserski fahren.

Polizei ist wachsam

Auch die Polizei ist heute unterwegs, um die Feiergruppen im Auge zu behalten. Jedes Jahr fahren Feiernde betrunken Fahrrad oder Auto und es kommt zu Schlägereien. Die Polizei in Minden-Lübbecke hat deshalb schon im Vorfeld angekündigt, mehr Streifenwagen auf die Straße zu schicken und an den bekannten Feier-Hotspots verstärkt im Einsatz zu sein. Die Stadt Bad Oeynhausen hat für einen Park sogar ein generelles Alkoholverbot verhängt.