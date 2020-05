Vatertag in NRW bisher ohne größere Corona-Verstöße

Kaum Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen

Selbst an beliebten Orten wie dem Rheinboulevard seien bei den Kontrollen kaum Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen festgestellt worden. Beim Spaziergang einen Bollerwagen hinter sich her zu ziehen, war in NRW an Himmelfahrt zwar laut aktueller Schutzverordnung erlaubt - die typischen Vatertags-Touren mussten trotzdem coronabedingt ausbleiben.

Vier Männer mit einem Bollerwagen an der Ems

Die wegen der Pandemie verfügten Kontaktbeschränkungen galten auch am Feiertag. Demnach dürfen sich maximal die Mitglieder von zwei Haushalten treffen, also zwei Familien, Paare, WGs oder Einzelpersonen. Zudem war Grillen tabu.