Vandalismus in Museen – Wie sicher ist Kunst in NRW?

Stephan Berg, Intendant des Bonner Kunstmuseums

14,6 Millionen Besucher haben sich im Jahr 2018 die Museen in Nordrhein-Westfalen angeschaut, so die Zahlen des Instituts für Museumsforschung. Dabei steht eine Frage für alle Museen im Mittelpunkt, erklärt der Intendant des Bonner Kunstmuseums, Stephan Berg: " Wie schaffen wir es, dass Nähe zur Kunst entsteht und gleichzeitig die Beschädigung reduziert wird? "

Eine schwierige Abwägung. Auch im Bonner Kunstmuseum kam es in der Vergangenheit zu kleinen Beschädigungen: Besucher haben Kunstwerke mit Kugelschreibern beschmutzt oder Bilder berührt, deren Farbstruktur Jahre zum Trocknen braucht.

Plexiglas, Lasergitter und Markierungen sollen Gemälde schützen

Für jedes Objekt im Bonner Kunstmuseum gilt ein anderes Sicherheitskonzept. Am wichtigsten sei das Wachpersonal vor Ort, so könne im Notfall am schnellsten eingegriffen werden, erklärt Berg. Die aktuelle Ausstellung wird von 16 Mitarbeitern überwacht. Die Kosten dafür belaufen sich jährlich auf rund eine Millionen Euro.

Eine weiße Linie auf dem Boden, die die Besucher darauf aufmerksam, ausreichend Abstand zu halten

Vor einigen Gemälden macht eine weiße Linie auf dem Boden die Besucher darauf aufmerksam, ausreichend Abstand zu halten. Ein wertvolles Gemälde des Malers Gerhard Richter hat das Museum sogar in Plexiglas verpackt: " In dem Plexiglas ist das Gemälde wirklich sicher gegen Vandalismus, gegen Berührungen. Einschränkend muss man natürlich sagen, dass der optische Eindruck etwas leidet. Durch das Plexiglas gibt es Spiegelungen und Reflexionen ", so Berg. Das sei im Einzelfall immer eine Abwägung, aber in diesem Fall wolle man das mehrere Millionen Euro wertvolle und sehr empfindliche Gemälde so schützen.

An anderer Stelle im Museum schützt ein Lasergitter über den Gemälden die Kunst. Wenn ein Besucher seine Hand zu nah an das Bild bewegt, wird ein schriller Ton ausgelöst. Doch kompletter Schutz sei nicht möglich, wenn Kunst für die Menschen erlebbar bleiben soll, sagt Berg.