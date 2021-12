Dank Corona-Masken: Hemdenfirma van Laack macht kräftigen Gewinn

Der Hemdenhersteller van Laack mit Sitz in aus Mönchengladbach ist dank Zusatzgeschäften mit Corona-Schutztextilien sehr gut durch die Pandemie gekommen. Im Geschäftsjahr 2020/21 kletterte der Umsatz von zuvor 56,1 Millionen Euro auf 203,2 Millionen Euro, wie es im Geschäftsbericht der Firma heißt. Das ist fast eine Vervierfachung. Der Gewinn vor Steuern schoss nahezu um das Achtfache nach oben.

"Ausnahmejahr" mit Stoffmasken und Schutzkittel

Masken der Firma van Laack

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie steuerte die Firma schnell um und bot unter anderem Mund-Nase-Stoffmasken an. Davon wurden rund 130 Millionen Stück verkauft. Die Firma produzierte auch medizinische Schutzkittel, die allerdings auch der TÜV Rheinland qualitativ beanstandet hatte. Allein die Uni-Klinik Essen hatte rund 40.000 Schutzkittel ausgemustert.



Firmenchef und Inhaber Christian von Daniels spricht gegenüber der dpa von einem "Ausnahmejahr": "Das können wir wirtschaftlich nicht wiederholen." Es sei gelungen, die Produktion in den Werken in Vietnam und Tunesien rasch umzustellen von Kleidern auf Schutzmasken und Klinik-Kittel. Anfang dieses Jahres schrieb der Staat dann aber das Tragen von FFP2-Masken oder OP-Masken vor. Danach brach die Nachfrage nach den Stoffmasken ein.

Inzwischen hat die Firma aus Mönchengladbach ihre Stoffmasken nach eigenen Angaben weiterentwickelt, Produkte mit höherer Schutzfunktion sollen in den kommenden Wochen auf den Markt kommen.

Politische Aufregung um Masken-Geschäft

Das Umsatzwachstum hat van Laack auch dem Land NRW zu verdanken: Im Frühjahr 2020 hatte die Firma aus Mönchengladbach einen Auftrag über 38,5 Millionen Euro bekommen. Die NRW-Polizei orderte später zwei mal 1,25 Millionen Masken für insgesamt vier Millionen Euro.