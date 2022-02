Paartherapeut: Warum der Valentinstag gar keine so schlechte Erfindung ist

Valentinstag? Da winkt manch einer ab: Kitsch, Klischee, viel zu kommerzialisiert. Soll doch die Menschen nur zum Kaufen antreiben. Schenken als Verpflichtung, als angebliches Zeichen der Liebe - für einen Tag. Und ja, rote Herzchen können viele schon Tage vorher nicht mehr sehen.

Ein Tag, um über Liebe nachzudenken

Aber warum eigentlich nicht? " Immerhin denkt man an diesem Tag über Liebe nach", sagt Matthias Fuhrmeister, Paartherapeut in Düsseldorf. Und besonders nach zwei harten Pandemiejahren könne das in mancher Beziehung nicht schaden. " Durch Corona ist bei vielen Paaren etwas in Bewegung geraten" , stellt er in seiner Praxis fest, " es geht mehr ans Eingemachte". Viele seien zwangsläufig mehr als vorher aufeinander bezogen. Homeoffice, Lockdown, weniger soziale Kontakte - dadurch sei der Kampf um den eigenen Freiraum, das eigene Selbst, bei vielen in den Vordergrund gerückt. Das hat Konfliktpotenzial.

Das Schöne nicht als selbstverständlich nehmen

Ohnehin, sagt Fuhrmeister, schauten wir Menschen grundsätzlich mehr auf das, was nicht gut läuft. "Wir verlieren dabei oft den Blick darauf, was eigentlich schön ist in der Beziehung, was gut läuft. " Das nämlich nähmen viele als selbstverständlich hin, als Standard. " Was aber diesen Standard möglich macht, nimmt man oft nicht mehr wahr."