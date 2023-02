Nur Mut am Valentinstag

Was Verliebte sich so schenken - da gehen am Valentinstag die Vorstellungen oft weit auseinander. Doch rund 17 Prozent der Verbraucher gehen auf Nummer sicher und kaufen was. Das hat der Handelsverband Deutschland (HDE) in seiner letzten aktuellen Umfrage ermittelt. Der Valentinstag am 14. Februar sorgt allein im Einzelhandel in Deutschland für zusätzliche Umsätze - in 2020 machte das eine Milliarde Euro aus.