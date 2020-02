Valentinstag: Sag's mit Blumen, Karten oder Schokolade

Rund 500 Kunden könnten an so einem Tag locker mal in den Laden kommen. " Die männliche Kundschaft ist meist ganz unkompliziert ", sagt Floristin Kerstin Zimmermann. Und das hat seinen Grund: " Die verlassen sich auch gerne mal auf uns ." Ihr Tipp: Zumindest die Lieblingsfarbe der Partnerin sollte man wissen.