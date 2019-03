Alle Einsatzkräfte im Land wurden zusammengezogen. Sämtliche Grenzübergänge zu den Niederlanden sind besetzt. Und die Polizeibeamten sind stärker bewaffnet als üblich: Nach den tödlichen Schüssen im niederländischen Utrecht fahndet auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen intensiv nach dem 37-jährigen Verdächtigen.

Auch Streifen halten Ausschau

Es gebe bislang aber keine konkreten Hinweise, dass sich der Mann in NRW aufhalte, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums am Montag (18.03.2019) in Düsseldorf. Landesweit seien alle Kreispolizeibehörden informiert. Streifenwagen-Besatzungen würden nach dem Mann Ausschau halten.