Dennoch fielen die Reaktionen auf die neuen Zölle unterschiedlich aus. So erklärte Gunnar Groebler, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, die Ankündigung des US-Präsidenten treffe die Stahlindustrie in Deutschland und in der Europäischen Union in mehrfacher Hinsicht und zur Unzeit. Schließlich seien die USA der wichtigste Absatzmarkt für die europäische Stahlindustrie.

Thyssenkrupp bleibt trotz Zöllen gelassen

Ganz anders sieht es der frühere Chef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr. Er rechnet damit, dass die Stahlpreise sinken werden, wenn mehr Stahl in Deutschland bleibe und andere Länder statt in die USA mehr nach Deutschland lieferten. Davon könnten etwa Erbauer von Windrädern profitieren, so Felbermayr.