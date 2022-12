Wintersturm in den USA legt Weihnachtsverkehr lahm

113 Millionen US-Bürger auf Reisen

Das Bahnunternehmen Amtrak stellte seine Fahrten im Mittleren Westen auf mehr als 20 Verbindungen bis über Weihnachten ein. In Detroit sagte die Sprecherin einer Obdachlosenunterkunft, alle 140 Betten seien belegt. Das Personal hoffe, noch zusätzlichen Platz für weitere Menschen schaffen zu können. " Wir schicken niemanden in diese Kälte zurück ", versicherte Aisha Morrell-Ferguson. " Es spielt keine Rolle, ob wir Luftmatratzen herausholen müssen. Wir tun alles, was wir können. "

Nach Angaben des Automobil-Verbands AAA haben eigentlich 113 Millionen US-Bürger - grob ein Drittel der Bevölkerung - vor, zwischen dem 23. Dezember und 02. Januar eine Fahrt von 80 Kilometern oder mehr zu unternehmen.

Kältewelle erreicht Ostküste an Heiligabend

Ab Samstag wird die Kältewelle auch die Ostküste der USA erreichen und dort laut WDR-Wetterexperte Jürgen Vogt für einen Temperatursturz von 20 Grad innerhalb von 36 Stunden sorgen. " Bis in die Mitte Floridas kann es leichten Frost geben, was dort sehr sehr selten ist ", so Vogt. Die Kältewelle wird voraussichtlich bis Mitte der kommenden Woche anhalten.

Solche Kaltlufteinbrüche funktionieren in den USA so gut, weil es zwischen dem Nordpol und dem Golf von Mexiko keine großen Gebirge oder Gewässer gibt. Daher kann die polare Kaltluft wie in einem Trichter zwischen den Bergketten im Westen (Rocky Mountains) und Osten (Appalachen) bis zum Golf durchrutschen, ohne auf ein Hindernis zu treffen. In Europa ist das aufgrund der norwegischen Bergkette und der Nordsee nicht möglich.