Zum Schüleraustausch nach Kalifornien, für ein Studienjahr nach Massachusetts oder als Au-pair nach New York: Unter jungen Menschen in NRW und anderswo in der Welt, die demnächst für einen Auslandsaufenthalt in die USA reisen wollen, herrscht Verunsicherung. Denn die Trump-Regierung vergibt an sie vorerst keine Visa mehr.

Hintergrund ist den Nachrichtenagenturen Reuters und AP zufolge, dass die US -Regierung künftig noch intensiver die Social-Media-Accounts der Visa-Antragsteller überprüfen will. Im Blick der Behörden sind offenbar pro-palästinensiche Äußerungen. Die Trump-Regierung behauptet, dass an US-Hochschulen Antisemitismus zum Teil weit verbreitet ist - belegt ist das aber nicht.

Welche Auswirkungen hat das konkret für die geplanten Auslandsreisen von Studierenden, Schülern und Au-pairs?

Noch haben die US-Behörden keine detaillierten Regelungen zu den geplanten Auslandsaufenthalten veröffentlicht. Die bislang bekannten Informationen zum vorübergehenden Stopp der Visa-Vergabe entstammen vor allem einem Rundschreiben von US-Außenminister Marco Rubio an die ihm unterstehenden Botschaften und Konsulate. Was jetzt für wen im Detail gilt, ist daher zum Teil noch völlig offen.

"Wir müssen jetzt die nächsten Tage abwarten, inwieweit sich das auch in Regelungen niederschlägt." Jan Schütte, Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch

Jan Schütte, Arbeitskreises gemeinnütziger Jugendaustausch

Viele der jungen Betroffenen und ihre Eltern wenden sich seit Bekanntwerden des Visa-Vergabe-Stopps mit ihren Fragen und Sorgen an die Auslandsreise-Organisationen. " Es laufen die Drähte natürlich heiß ", berichtete Jan Schütte, Geschäftsführer des Arbeitskreises gemeinnütziger Jugendaustausch (AJA), im Interview bei WDR 2. Viele Fragen könne man aber erst demnächst konkret beantworten, wenn die Details feststehen.

Wer schon ein Visum hat, brauche sich keine Sorgen machen, meint Schütte: " Die bestehenden Visa, die auch für Ausreiseprogramme zum Teil schon vorliegen für den Sommer, die gelten ja erst mal. "

Man müsse erst mal die Details abwarten, sagte auch Constanze Sietz, Geschäftsführerin des Unternehmens Travelworks, das unter anderem Schüleraustausche, Au-pair-Aufenthalte und Work-and-Travel-Reisen organisiert, dem WDR. Ihrer Ansicht nach gibt es keinen Grund zur Resignation. Denn:

"Offiziell kommuniziert wurde bislang, dass die Vergabe der für die Visumsbeantragung erforderlichen Termine bei der US-Botschaft ausgesetzt wurde - nicht aber das komplette Visumsverfahren." Constanze Sietz, Travelworks

Laut Schütte ist es sinnvoll zu checken, was man bei TikTok, Instagram, Facebook, X und in anderen sozialen Medien gepostet hat - insbesondere mit Blick auf Israel und den Nahostkonflikt. Die Austauschorganisationen würden Schüler und Studierende derzeit " sensibilisieren ", damit sie aufpassen, was sie posten.

Für manche junge Menschen ist das durchaus möglich. Für viele kommt das aber nicht in Betracht. Der Grund: Die Reisen in die USA seien oft lange vorbereitet, insbesondere im Bereich des Schüleraustauschs, sagt Sietz von Travelworks.