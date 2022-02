USA verlegen weitere Soldaten nach Deutschland

Biden kündigt Sanktionen an

Biden kündigte zudem "harte Sanktionen" gegen Russland an. Die Maßnahmen werden das russische Finanzsystem hart und über Exportkontrollen auch den Technologiesektor treffen, wie Biden sagte. So sollen unter anderem Maßnahmen gegen Russlands zweitgrößte Bank getroffen werden. VTB Bank und weitere russische Kreditinstitute würden vom US-Finanzmarkt und Geschäften in US-Dollar ausgeschlossen, so Biden.

Er bezeichnete Russlands Angriff auf die Ukraine als großen Fehler Moskaus: "Putins Aggression gegen die Ukraine wird Russland am Ende teuer zu stehen kommen, wirtschaftlich und strategisch." Biden betonte: "Diese Aggression kann nicht unbeantwortet bleiben."