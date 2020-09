Trump macht ernst: Die USA verbieten die Videoplattform TikTok, die auch in Deutschland meist von jungen Menschen vor allem als Handy-App genutzt wird. Konkret soll es ab Sonntag in den Vereinigten Staaten nicht mehr möglich sein, TikTok und den Chat-Dienst WeChat herunterzuladen. Das geht aus einer heutigen Mitteilung des US -Handelsministeriums hervor. Google und Apple müssen die Apps dort aus ihren Stores entfernen.

Welche Folgen hat das TikTok-Verbot in den USA?

" TikTok kann auch nach dem 20. September in den USA weiter benutzt werden. Allerdings kann Betreiber ByteDance keine Updates der App mehr veröffentlichen: Die App bleibt also auf dem heutigen Stand - und wird damit auf Dauer unattraktiv ", erklärt WDR -Digitalexperte Jörg Schieb.

Was folgt aus dem TikTok-Verbot für Deutschland?

Für Nutzerinnern und Nutzer in Europa und Deutschland spielt diese Entwicklung laut Schieb zunächst keine Rolle, da sich die Einschränkungen ausschließlich auf den amerikanischen Markt beziehen. TikTok hat Server in Singapur und demnächst auch in Europa, ist also auf die amerikanische Infrastruktur nicht angewiesen.

TikTok-User können also vorerst beruhigt sein: Die Videoplattform wird in Deutschland nach dem Verbot in den USA weiterhin erlaubt sein und nach wie vor zum Download zur Verfügung stehen.

Wie geht es nun mit TikTok weiter?

Bis 12. November muss TikTok in den USA eine Lösung anbieten, wie die Plattform die User-Daten besser schützen kann. Ohne Lösung wird der Betrieb von TikTok komplett verboten, kündigte US-Präsident Donald Trump an.