Wahl-Blockade im US-Repräsentantenhaus: Was ist da los?

Warum ist der Sprecher-Posten wichtig?

Das Amt des "Speaker of the House" ist nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin das dritthöchste in der staatlichen Hierarchie der Vereinigten Staaten.

Welche konkreten Folgen hat die Blockade der Sprecher-Wahl?

Wenn der Vorsitz nicht geklärt ist, kann das neu gewählte Repräsentantenhaus seine Arbeit nicht aufnehmen. Auch die Abgeordneten können nicht vereidigt werden. Sie können keine Ausschüsse bilden, um mit Gesetzesvorhaben zu beginnen.

Die Republikaner wollen unter anderem zahlreiche parlamentarische Untersuchungen gegen US -Präsident Joe Biden und dessen Regierung einleiten. Themen sollen unter anderem der chaotische Abzug aus Afghanistan, die Lage an der Grenze zu Mexiko und eine angebliche politische Instrumentalisierung des Justizministeriums und der Bundespolizei FBI sein.

Welche Position vertritt Ex-Präsident Donald Trump?

Trump hatte vor der zweiten Wahlrunde am Mittwoch erneut alle Abgeordneten seiner Republikanischen Partei zur Unterstützung McCarthys aufgerufen. "Republikaner, verwandelt einen großen Triumph nicht in eine gigantische und blamable Niederlage", schrieb er in seinem Onlinenetzwerk "Truth Social". Die Republikaner hatten bei der Zwischenwahl im November eine knappe Mehrheit in der Kongresskammer errungen.