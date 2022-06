Abtreibungen in den USA: Das bedeutet die historische Entscheidung

Wieso kam jetzt diese Entscheidung?

Das hat unter anderem mit der Art und Weise zu tun, wie das oberste Gericht in den USA besetzt wird. Anders als in Deutschland werden die Richterinnen und Richter dort normalerweise auf Lebenszeit berufen. Wenn ein Mitglied des Gerichtshofs ausscheidet, beruft der aktuelle Präsident eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.

Während der Amtszeit von Donald Trump schieden drei der neun Mitglieder aus, sodass Trump das Gericht mit deutlich konservativeren Kandidaten besetzen konnte. Das hat diese Entscheidung nun möglich gemacht. Die Schauspielerin Patricia Arquette nannte die aktuell sechs konservativen Richter "fanatisch" und warf ihnen Machtspiele vor.

Wie waren die Reaktionen hier in Deutschland?

Hier gibt es viel Kritik an der US-Entscheidung – die gerade an einem Tag kam, an dem in Deutschland ebenfalls eine historische Entscheidung zum Abtreibungsrecht gefallen war. Diese ging allerdings in die andere Richtung: Paragraph 219a des Strafgesetzbuch wurde abgeschafft, dadurch haben Ärztinnen und Ärzte ab sofort mehr Möglichkeiten, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Grünen-Chefin Ricarda Lang schreibt auf Twitter, Frauenrechte müssten immer aufs neue erkämpft werden.