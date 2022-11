Lebenslang: Urteile zum Abschuss von Flug MH17

Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass die Verurteilten ihre Strafe auch verbüßen werden. Sie sollen sich in Russland aufhalten - Expertinnen und Experten sagen, dass das Land sie nicht ausliefern wird. Moskau erkennt das niederländische Strafgericht nicht an und weist jegliche Mitverantwortung an dem MH17-Abschuss zurück.