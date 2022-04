Siebeneinhalb Jahre hat der 26 Jahre alte Angeklagte bereits wegen der brutalen Vergewaltigung von zwei Frauen im Gefängnis gesessen. Während der Haft hatte er an Therapien teilgenommen, sich dabei kooperativ und einsichtig gezeigt, hieß es vor Gericht.

Kontrollmaßnahmen fruchteten nicht

Auch für seine Zeit in Freiheit hatte die Justiz umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Der 26-Jährige kam in eine Wohngruppe und wurde in das sogenannte „ KURS “-Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter aufgenommen, eine Fortsetzung seiner Therapie war in Planung. Doch alle Maßnahmen und Kontrollen halfen letztlich nicht.

Opfer zweimal vergewaltigt

Nur wenige Tage nach seiner Haftentlassung fiel der Angeklagte am 12. Oktober 2021 morgens in der Aachener Innenstadt wieder über eine Frau her - sie war ein Zufallsopfer. Die 32-Jährige wurde massiv bedroht, beraubt und zweimal vergewaltigt. Noch am gleichen Tag wurde der Angeklagte festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Im Prozess hatte der 26-Jährige alles zugegeben. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für gefährlich und hat deshalb zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidigung hofft auf eine mildere Strafe.