Am Dienstag (12.06.2018) verkündet das Bundesverfassungsgericht, ob verbeamtete Lehrer streiken dürfen. Gegen das Streikverbot hat auch eine ehemalige Lehrerin aus NRW geklagt: Die 53-jährige Monika Dahl ist eine der Klägerinnen, die mit ihrem Anliegen bis nach Karlsruhe gegangen ist.

Sie hat über zehn Jahre an einer Realschule in Sankt Augustin unterrichtet und sich darüber hinaus gewerkschaftlich engagiert. 2009 hatte sie sich an Warnstreiks der GEW in Nordrhein-Westfalen beteiligt. " Natürlich bin ich mitgegangen ", sagt sie. Es ging damals um die ungleiche Bezahlung von angestellten und verbeamteten Lehrern.

Land verhängte Geldbuße

Die Aktion blieb nicht ohne Folgen: Ihr Dienstherr, das Land NRW, verhängte eine Geldbuße von 1.500 Euro. Das wollte die Sport– und Deutschlehrerin nicht akzeptieren und zog vor Gericht.