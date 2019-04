Mutter ließ Sohn sterben - viereinhalb Jahre Haft

Mehr als ein Jahr nach dem Tod des kleinen Nico in Eschweiler ist seine Mutter am Dienstag (30.04.2019) vom Aachener Landgericht zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie sei der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig, so das Gericht. Sie habe es im November 2017 unterlassen, ihr erkennbar schwer krankes Kind zu einem Arzt zu bringen. Der 5-Jährige starb an den Folgen eines Darmverschlusses.