Missbrauchsfall Bergisch Gladbach: Zehn Jahre Haft für Soldat

Im bundesweiten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist am Dienstag (26.05.2020) das erste Urteil in Nordrhein-Westfalen gefallen: Vor dem Klever Landgericht ist ein 27-jähriger Soldat, der kleine Kinder in mehr als 30 Fällen sexuell schwer missbraucht und Videos und Aufnahmen davon mit anderen getauscht haben soll, zu zehn Jahren Haft verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden.

"Für die Allgemeinheit gefährlich"

Die Vorwürfe hatte der Angeklagte aus Kamp-Lintfort vor Gericht weitgehend zugegeben. Die Opfer waren nach seinen Angaben vor allem der kleine Stiefsohn und die leibliche Tochter. Dabei habe er vor allem die Zeit genutzt, wenn seine Frau arbeiten war. Zu den Opfern sollen auch seine kleine Nichte und die Tochter eines Chat-Partners aus Bergisch Gladbach gehören.

Der Prozess läuft vor dem Landgericht Kleve in einer Außenstelle im niederrheinischen Moers. Drei Kinder waren Nebenkläger und wurden vor Gericht von Anwälten vertreten.