Urteil zu Campingplatz-Explosion in Lüdinghausen

Wegen Brandstiftung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion hat das Landgericht Münster am Donnerstag (10.10.2019) ein Mann aus Lüdinghausen zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Der 55-Jährige hatte im März auf einem Campingplatz in Lüdinghausen eine Gasflasche in einem seiner Wohnwagen aufgedreht, eine Kerze angezündet und so absichtlich die Explosion ausgelöst. Dabei waren die beiden Wohnwagen des Verurteilten zerstört worden. Weitere Schäden gab es nicht, niemand war verletzt worden.