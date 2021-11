Bundesnotbremse: Ausgangssperren und Schulschließungen sind rechtens

Welche Corona-Maßnahmen sind mit dem Grundgesetz vereinbar? Auch darum ging es beim heutigen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Corona-Notbremse im Frühjahr. Nach Ansicht der Richterinnen und Richter waren die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen mit dem Grundgesetz vereinbar.

Bundesverfassungsgericht: In " äußerster Gefahrenlage " rechtens

Damit hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse zurückgewiesen. Sie seien "in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie" nicht verfassungswidrig, so das Gericht in Karlsruhe. Trotz der Eingriffe in Grundrechte seien die Regelungen - auch angesichts der damals verfügbaren Informationen - verhältnismäßig gewesen.

Schulschließungen griffen schwerwiegend in Recht auf Bildung ein

Gleichzeitig erkannten die Richter aber erstmals ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung an. Die Schulschließungen hätten auf schwerwiegende Weise in dieses Recht eingegriffen.

Bei der Entscheidung, dass die Schulschließungen dennoch rechtens waren, berücksichtigte das Bundesverfassungsgericht einige konkrete politische Rahmenbedingungen:

So hätten dem Recht auf Schule "überragende Gemeinwohlbelange" in Gestalt der Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit gegenübergestanden.

So habe die Impfkampagne im April dieses Jahres erst begonnen. Außerdem seien Schulschließungen erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 zulässig gewesen.

Zudem seien die Bundesländer verfassungsrechtlich verpflichtet gewesen, wegfallenden Präsenzunterricht auch während der Geltung der Bundesnotbremse durch Distanzunterricht zu ersetzen.

Wie das Bundesverfassungsgericht weiter entschied, sprach auch die Befristung der Schulschließungen auf gut zwei Monate für ihre Zulässigkeit. So sei gewährleistet gewesen, dass der Schutz von Leben und Gesundheit nicht durch Impffortschritte an Dringlichkeit verliere.

Außerdem habe der Bund bereits vor der Verabschiedung der Bundesnotbremse Vorkehrungen getroffen, Schüler in Zukunft möglichst nicht mehr derart zu belasten.

Kommen die Maßnahmen erneut?

Um 13 Uhr treffen sich am Dienstag die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), ihr möglicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Sie wollen unter anderem über neue, schärfere Maßnahmen angesichts der angespannten Corona-Lage beraten. Im Gespräch dürften dann auch Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen sein.

"Dass der Gesetzgeber im April 2021 Ausgangsbeschränkungen einführen durfte, bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber im Dezember 2021 Ausgangsbeschränkungen einführen muss", schreibt der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle.