Urlaubsanspruch: Arbeitgeber muss über Verfallsfristen aufklären

Urlaubsanspruch kann am Jahresende in der Regel nur wegfallen, wenn der Arbeitgeber seine Angestellten zuvor über die Verfallsfristen aufgeklärt hat. Das geht aus einem am Montag (01.07.2019) veröffentlichten Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln hervor. Das gelte nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch für ältere Urlaubsansprüche.

Im konkreten Fall ging es um den Boten einer Apotheke aus dem Raum Aachen. Für diese hatte der Mann von 2012 bis März 2017 gearbeitet. Auf eigenen Wunsch nahm der Bote seinen Jahresurlaub in Form einer Arbeitszeitverkürzung. Weiteren Urlaub verlangte der Bote zunächst nicht.