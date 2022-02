Reiselust trotz Corona zurück: Diese Ziele sind besonders beliebt

Am liebsten ans Meer - so lassen sich die Lieblingsreiseziele der Deutschen zusammenfassen. Die Nachfragen und Buchungen für Ostern, Pfingsten und den Sommer ziehen wieder an. Vom Reiseveranstalter TUI heißt es, dass man bei den Buchungen schon fast auf Vorkrisenniveau angekommen sei. Beliebt dabei sind vor allem Reiseziele rund ums Mittelmeer, wie die Ferieninsel Mallorca oder Griechenland.

Sehnsucht nach Sonne und Meer

Auch bei der Lufthansa ist die Nachfrage nach Unternehmensangaben groß. Im Moment werden viele Flüge nach Mallorca, an die Algarve oder auf die griechischen Inseln gebucht. Auf einzelnen Strecken in Europa seien die Buchungen bereits deutlich höher als vor der Corona-Pandemie. Viele zieht es mittlerweile wieder mehr ins Ausland

Deutschland eines der Top-Reiseziele 2021

Das war vergangenes Jahr noch etwas anders. Etwa jeder Zweite hat nach einer aktuellen Tourismusstudie der Stiftung für Zukunftsfragen im Jahr 2021 überhaupt für mindestens fünf Tage - so die Studien-Definition von Urlaub - die Koffer gepackt. Das waren mehr Urlauber als im ersten Pandemiejahr 2020, aber immer noch deutlich weniger als vor Corona.

Eines der Top Reiseziele war im zweiten Coronajahr Deutschland. Die Hälfte aller Reisenden hat im Inland Urlaub gemacht. Aber auch das am liebsten in den Bergen oder am Meer. Die Lieblingsziele waren Bayern und die Nord- und Ostsee. Wenn es ins Ausland ging, dann meist nach Spanien oder Italien.