Teure Herbstferien in Deutschland - wie man bezahlbare Angebote findet

Reisebüro-Inhaberin empfiehlt Eifel, Westerwald und Sauerland

Für Urlauberinnen und Urlauber ist der hohe Preis natürlich oft unerfreulich. Nicole Kück, Inhaberin eines Kölner Reisebüros, hat in den vergangenene Wochen viel Überraschung bei ihren Kundinnen und Kunden erlebt. Als derzeit besonders teure Urlaubsregionen nennt sie etwa Ostsee, Nordsee, den Schwarzwald und Inseln wie Sylt und Amrum.

In der Eifel könnte man bei den Preisen noch Glück haben.

Wer günstiger verreisen und in die Natur will, solle es etwa in der Eifel, im Westerwald oder im Sauerland probieren. Städteurlaub sei grundsätzlich etwas bezahlbarer – etwa nach Berlin oder Hamburg.

Tipps für die Hotel- und Ferienhaussuche

Denjenigen, die kurzfristig noch etwas suchen, rät Kück, auch direkt bei regionalen und lokalen Tourismusverbände anzufragen: "Da findet man manchmal kleinere Hotels und Pensionen – oder Ferienhäuser, die über Mundpropaganda laufen."

Auch Zöhre Salim, Tourismuskauffrau in einer Dürener Reise-Agentur, hat einen Tipp: Sie schlägt Reise-Interessierten vor, verschiedene Reisebüros per Mail anzuschreiben und die Angebote dann zu vergleichen. So komme man meistens an einen guten Preis.

