Telefon statt Internet

Wer lieber campen geht, zum Bespiel in Nordrhein-Westfalen, sollte zum Telefon greifen. Über den direkten Kontakt lässt sich kurzfristig oft einfacher klären, ob noch ein Platz frei ist, weil die Betreiber den besseren Überblick als ihre Online-Buchungssysteme haben. Preislich gibt es Unterschiede, je nach Region. Der ADAC hat ausgewertet: Plätze im Weserbergland kosten im Schnitt 42 Euro pro Nacht für eine Familie mit einem Kind. Auch das Teutoburger Land ist recht teuer. In der Eifel und im Bergischen sind es nur 35 Euro, am Niederrhein sogar nur 32 Euro pro Nacht.

Der ADAC empfiehlt, nicht "auf gut Glück" einfach loszufahren, in der Hoffnung, einen Platz zu finden. Der Stellplatz sollte immer sicher im Voraus reserviert werden, um Stress und Enttäuschungen zu vermeiden.

Preise könnten weiter steigen

Grundsätzlich gilt: Urlaub ist teurer geworden. Vor allem die Niederländer lassen sich die "Holland-Liebe" der Deutschen bezahlen: Unterkünfte kosten in den Sommerferien bis zu viermal so viel wie beispielweise im November. Auch die langen Wochenenden gelten als Hochsaison. Hinzu kommt: Im nächsten Jahr soll die Mehrwertsteuer in den Niederlanden deutlich erhöht werden, das würde auch die Preise für Hotelübernachtungen, Ferienhäuser und -wohnungen weiter deutlich steigern.

