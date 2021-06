Urlaub in Zeiten von Delta: Darauf muss man achten

Wenn nächsten Freitag in NRW die Schulferien beginnen, wird an den Flughäfen erstmals wieder ein Hauch von Sommerurlaubsstimmung aufkommen. Reisen geht wieder, und schon jetzt sieht man am Himmel Urlaubsflieger ihre Bahn gen Süden ziehen.

Doch die Pandemie ist noch nicht vorüber, und steigende Infektionszahlen in Ländern wie Großbritannien, Russland und vor allem Portugal zeigen, dass Vorsicht nach wie vor geboten ist. Besonders die sich gerade schnell ausbreitende Delta-Variante des Virus birgt Unwägbarkeiten. Auch bei der Urlaubsplanung sollte man das im Hinterkopf behalten.

Portugalreisende kalt erwischt

So hat es Portugalreisende gerade kalt erwischt: Weil sich dort die Delta-Variante des Coronavirus unerwartet schnell verbreitet, hatte das RKI Portugal am Freitagabend zum Virusvariantengebiet mit Wirkung ab Dienstag erklärt. Am heutigen Montag versuchen viele Touristen, das Land noch schnell zu verlassen, bevor ab Dienstag eine 14-tägige Quarantäne nach Rückkehr aus Portugal gilt - auch für Geimpfte.

Nach Angaben des deutschen Reiseanbieters Olimar haben bereits Hunderte Deutsche ihren Portugal-Urlaub vorzeitig beendet. Allein am Sonntag seien rund 270 Touristen vorzeitig in den Flieger Richtung Heimat gestiegen, sagte ein Sprecher. Etwa 20 Prozent der Gäste aber wollten in Portugal bleiben. Nach Schätzungen des Deutschen Reiseverbandes DRV machen zurzeit etwa 1.000 Deutsche in Portugal Urlaub.