Die städtischen Wälder am Rhein und an der Ruhr sind zum "Waldgebiet des Jahres 2019" gekürt worden. Die urbanen Wälder spielten in der Metropolregion eine überaus wichtige Rolle, erklärte der Bund Deutscher Forstleute (BDF) am Donnerstag (22.11.2018) in Berlin. Die 130.000 Hektar Wald bieten den Angaben nach einen Erholungsraum für die Menschen in der Region, was zu einer hohen emotionalen Bindung an den Wald führe.