Kaltfront über NRW: Unwetterwarnung für Eifel und Sauerland

Am Donnerstag werde NRW dann von einer kräftigen Kaltfront überzogen. Erst in den nördlichen Landesteilen, später zieht die Kaltfront weiter Richtung Süden. "Dabei können vom Vormittag bis in den Nachmittag in Verbindung mit Schauern und Gewittern im Sauerland und der Eifel oberhalb von 600 Metern orkanartige Böen bis 110 km/h auftreten" , teilt der DWD mit und warnt vor Sturmschäden wie entwurzelte Bäume oder beschädigte Dächer.

Auf herabstürzende Äste und Gegenstände achten

Besonders betroffen sein werden laut dem DWD der Hochsauerlandkreis, der Kreis Euskirchen, der Kreis Olpe, der Kreis Siegen-Wittgenstein sowie die Städte-Region Aachen. Dort sollen die Menschen besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten.

Weitere Tipps: "Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie Gegenstände im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien." Am Abend kann es im Hochsauerland auch schneien. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 14 Grad, im Bergland auf 5 bis 8 Grad.

Windgeschwindigkeiten bis zu 70, 80 km/h in Essen

In anderen Landesteile wird die Lage etwas entspannter, allerdings wird es auch dort teils stürmisch. Für Essen etwa wird am späten Nachmittag mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70, 80 km/h gerechnet. Auch am Freitag hängt eine Wolkendecke über dem Land, vor allem im Süden NRWs bleibt es kalt, im Norden wird es etwas wärmer, die Temperaturen erreichen aber nur selten zweistellige Werte. Wirklich schöner - und wärmer - soll es erst zu Beginn der kommenden Woche werden.