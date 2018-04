Unwetterwarnung: Schwere Gewitter drohen im Westen

Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) hat am Sonntag (29.04.2018) eine amtliche Vorwarnung für mehrere Regionen in Nordrhein-Westfalen herausgegeben.

In den Abendstunden und in der Nacht drohen demnach vor allem in den westlichen Landesteilen schwere Gewitter. Die Meteorologen rechnen mit Starkregen mit Mengen um 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde. Auch Hagel kann auftreten.