Extremwetter: Städte oft am Limit

Wuppertal: Warum brachen die Dächer?

In Wuppertal fielen am Dienstag (29.05.2018) Regenmengen von 100 Litern pro Quadratmeter. Auch zwei große Flachdächer hatten den Wassermassen in Wuppertal nicht standgehalten und waren bei dem Starkregen eingestürzt.



Nach Angaben der Polizei muss nun geprüft werden, ob dort ein Strafbestand vorliegt. Für die Polizei eine Routinemaßnahme, wie Polizeisprecher Stefan Weiand bestätigt. " Es könnten theoretisch ja auch Baumängel vorliegen ."

Kommissare prüfen schon, ob die Statik der Dächer vielleicht falsch berechnet war. Denkbar wäre auch, dass die Dächer einfach altersschwach gewesen seien, und zum Beispiel durch Korrosion das starke Gewicht der Wassermassen nicht mehr tragen konnten.

Video starten, abbrechen mit Escape Schutz vor Extremwetter | WDR aktuell | 23.04.2018 | 01:59 Min. | Verfügbar bis 23.04.2019 | WDR

Schwachpunkt Kanalsystem

Wassermassen schießen aus einem Kanalrohr

Ein großes Problem bei großen Wassermengen stellt in vielen Städten die Kanalisation selbst da. Die Abwassersysteme orientieren sich am sogenannten Bemessungsregen.



Mit diesem wird eine überdurchschnittlich hohe, nur selten auftretende Regenmenge bezeichnet, die die Kanäle, Abwasser- und Versickerungssysteme aufnehmen können. Dennoch treten bei schweren Gewittern regelmäßig Regenmengen auf, die die Menge des Bemessungsregens weit überschreiten.