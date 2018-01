Hochwasser in NRW: Dauerregen lässt Pegel an Flüssen steigen

Mit dem Regen steigt auch die Hochwassergefahr in Nordrhein-Westfalen. Erste Städte bereiten sich auf mögliche Überschwemmungen in den kommenden Tagen vor. Schuld daran sind nicht nur die kräftigen Regenfälle, die Sturmtief "Burglind" am Mittwoch (03.01.2018) nach NRW gebracht hat. Auch die starken Niederschläge in Süddeutschland dürften die Flüsse in wenigen Tagen merklich ansteigen lassen.

Erste Einschränkungen am Rhein

Absperrungen in Köln sind eingerichtet

Am Mittwochmorgen zeigte der Rheinpegel in Köln einen Wert von 6,38 Metern an - damit wurde die Hochwassermarke I von 6,20 Metern deutlich überschritten. Schiffe müssen auf einer 50 Kilometer langen Strecke zwischen Mondorf und Dormagen ihre Geschwindigkeit drosseln. Bis zum Freitag prognostizieren die Experten Pegelstände bis 7,72 Metern. Ab einem Wert von 8,30 Metern müsste der Schiffsverkehr eingestellt werden.

Bereits jetzt werden einige Wege an der Kölner Rheinpromenade gesperrt, auch die Bewohner eines Campingplatzes müssen das Gelände räumen. Auch in Bonn-Mehlem waren am Mittwoch bereits Wege am Rheinufer überflutet.

Warnsignale bei Sieg, Ruhr und Lenne

Auch kleinere Flüsse könnten in den nächsten Tagen über die Ufer treten. Etwa an der Sieg und der Ruhr überschritten erste Pegel den Wert der sogenannten Informationsstufe 1. Bei dieser Stufe können Wiesen und Felder überschwemmt werden, Häuser sind aber in der Regel nicht in Gefahr. In Siegen wurde am Mittwoch vorsorglich die Uferpromenade gesperrt.