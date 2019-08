Unwetter in NRW: Bahnausfälle und Überschwemmungen

Auch am Donnerstag (29.08.2019) ist wieder mit Gewittern und Regengüssen in NRW zu rechnen. Bereits am Morgen schlug ein Blitz in ein Stellwerk der Bahn in Mönchengladbach ein. Von 5.30 bis 6.15 Uhr war dort deswegen der Zugverkehr auf mehreren Linien unterbrochen. Auf mehreren Regional- und S-Bahnlinien rund um Mönchengladbach kam es zu Verspätungen.