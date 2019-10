Unwetter in NRW: Verletzte und abgedeckte Dächer

In Nordrhein-Westfalen hat am Freitagmittag (18.10.2019) ein kurzes, aber heftiges Unwetter gewütet. Die Schauer- und Gewitterlinie sei über das ganze Land gezogen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Essen mit. Dabei hätten die Windböen zum Teil Stärke 9 betragen - laut Meteogroup sogar Stärke 10.

17-Jährige lebensgefährlich verletzt

Im niederrheinischen Voerde wurde eine 17-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ein umgestürzter Baum hatte sie unter Ästen eingeklemmt. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Wesel mitteilte.

Andernorts deckte der Wind Dächer ab, zum Beispiel bei einem Neubau in Bergheim-Büsdorf im Rhein-Erft-Kreis. Insgesamt habe das Unwetter in dem Ort Schäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht, schätzt die Feuerwehr.

Gartenmöbel wirbeln durch die Luft

Dachschäden gab es nicht zuletzt in Köln. Dort wirbelte eine Windhose innerhalb weniger Sekunden Gartenmöbel durch die Luft. Von einer Windhose war ebenso in Kerpen und Elsdorf die Rede.

Zahlreiche umgestürzte Bäume

Zahlreiche umgestürzte Bäume wurden auch aus Hagen, Unna und Hamm gemeldet. In Ostwestfalen-Lippe wurde mindestens eine Person verletzt. In Dortmund und Recklinghausen wurden dadurch umgestürzte Bäume Autos schwer beschädigt.

In Bochum hat ein herabgestürzter Ast eine Stromleitung und mehrere Autos beschädigt. Für die Dauer der Reparaturarbeiten ist die Fahrdraht-Leitung der Straßenbahn abgeschaltet worden - zwei Bahnlinien konnten zeitweise nicht fahren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Lkw zerstört - Fahrer unverletzt

Im Münsterland hat das Unwetter vor allem in Nottuln, Haltern und Telgte größere Schäden verursacht. Riesenglück hatte ein Kleinlaster-Fahrer in Gescher. Sein Lkw wurde von einer Sturmböe gegen einen Baum geschleudert. Der Fahrer konnte den völlig zerstörten Lkw unverletzt verlassen.

Stand: 18.10.2019, 16:40