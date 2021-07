"Wirklich unvorstellbar": Menschen berichten vom Unwetter in NRW

"Noch nicht erlebt"

Jörg Monitor in Hagen

" So was habe ich noch nicht erlebt. Ist ja praktisch ein Notstand. Ist ja alles weg ", sagt Jörg Monitor am Donnerstag in Hagen. " So was ist nicht möglich normale rweise. "

"Das böse Erwachen"

Eine Frau in Stollberg-Vicht

" Da ist nichts mehr ", berichtet eine Frau über das Haus ihres Sohnes und seiner Frau in Stollberg-Vicht bei Aachen. " Die erste Etage ist komplett überflutet. Der Keller steht bis zum Rand voll. " Noch am Mittwochabend habe es den Eindruck gemacht, als laufe alles gut. Der Wasserstand des Vichtbachs sei zurückgegangen. " Heute Morgen kam dann das böse Erwachen. " Nun sei " nichts mehr an Ort und Stelle ". Und der Garten " ist nur noch ein Trümmerfeld ".

"Ein reißender Fluss"

Winfried Köller in Hagen

" Ich hab so was im Leben noch nicht erlebt - absolut noch nicht erlebt ", sagt Winfried Köller aus Hagen. Am Dienstagabend wollte er nur mal kurz Zigaretten kaufen gehen und auf dem Campingplatz nach seinem Wohnwagen schauen. Auf dem Rückweg dann blieb er mit seinem Auto in den Wassermassen stecken. Die Feuerwehr musste ihn befreien. " Das ist ja ein reißender Fluss ", sagt der Hagener und kann noch nicht mal zuordnen, ob das Wasser von der Lenne oder einem Fluss kommt.

"Sitzen unten und weinen"

Eine Frau in Iserlohn

In Iserlohn berichtet eine Frau von den etwa 30 Menschen, die am Dienstagabend in einem Wohngebiet ihre Häuser verlassen mussten und in einer Turnhalle untergebracht wurden. " Einige sind dabei, die haben ihre Haustiere oben drin gelassen, weil wir nicht wussten, wie lange ... ". Die seien jetzt in großer Sorge - " sitzen unten und weinen ".

"Kein Wasser, nichts zu essen"

Hans-Albert Öttinghaus in Hagen

" Wir haben kein Wasser, nichts zu essen ", berichtet Hans-Albert Öttinghaus aus Hagen am Mittwoch von sich und Menschen aus seiner Nachbar schaft. " Ich hab halb Rewe aufgekauft, um die Leute herum zu versorgen. " Um durch die Straßen zu kommen, hat er sich einen Geländewagen organisiert.

"Sprachlos"

Achmed Hagnecevicz in Hagen