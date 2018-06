Nach tagelangen Unwettern in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens entspannt sich ab Samstag (02.06.2018) die Wetterlage wieder und es besteht keine Unwettergefahr mehr.

Von Süden her wird es allmählich freundlicher, die Temperaturen steigen auf 22 Grad. Auch am Sonntag werde es in NRW weitgehend trocken bei 26 Grad, so WDR -Meteorologe Roland Vögtlin.

Überschwemmte Innenstadt

Die Unwetter hatten am Freitagnachmittag (01.06.2018) Soest besonders getroffen: Starkregen überschwemmte Teile der Innenstadt. Zeitweise fiel der Strom aus. Bis zu 300 Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren den Angaben zufolge im Einsatz. Am Nachmittag zählte die Feuerwehr etwa 500 Notrufe.

Schlammlawine in Höxter

Schlamm überflutet Straßen in Höxter

Heftige Regenfälle verursachten in Höxter laut Feuerwehr aber nicht nur Sturzbäche sondern auch eine Schlammlawine, die die Straßen verstopfte und Anwohnern den Schlamm bis vor die Haustüre schob. "Wie ein Sturzbach kam das Wasser vom Berg hinunter" , berichteten Anwohner der Feuerwehr.



Große Teile einer Bundesstraße und auch die Bahnstrecke zwischen Brakel und Ottbergen standen so hoch unter Wasser, dass sowohl die Bahnstrecke als auch die Bundesstraße komplett gesperrt werden mussten.

Im rheinischen Langenfeld trat ein Bach über die Ufer und sorgte für Überschwemmungen. Die Feuerwehr verbaute mehrere Containerladungen an Sandsäcken. Als das immer noch nicht ausreichte, wurden vor Ort nochmals 3.000 Sandsäcke für den Einsatz befüllt.

Regenmassen in Pulheim

Zwischen 2 Uhr morgens am Freitag (01.05.2018) und 2 Uhr morgens am Samstag (02.05.2018) hatte das WDR-Wetterstudio extrem hohe Niederschlagsmengen in NRW gemessen: Spitzenreiter war Pulheim bei Köln mit 87 Litern pro Quadratmeter gefolgt von Solingen (71,5 Liter), Dahlemer Binz in der Eifel (62 Liter), Bergisch Gladbach (59,8 Liter) und Düsseldorf (58,5 Liter).

A40 unter Wasser

Wasser auf der A40 bei Essen