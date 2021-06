Regen, Hagel, Gewitter: In ganz NRW Unwetter an Fronleichnam möglich

Genau an Fronleichnam stellt sich eine äußerst ungemütliche Wetterlage in NRW ein. Kommen wir am Mittwochabend noch meist trocken in den Feiertag, so sieht das am Donnerstag schon ganz anders aus.

Hier ein kleiner Unwetter-Fahrplan:

Schon am Morgen und am frühen Vormittag geht es los mit Schauern. Am ehesten sind die vom Selfkant über die Eifel bis ins Siebengebirge zu erwarten.

Am späten Vormittag, also zwischen 10 und 11 Uhr ist im Rheinland mit Schauern und Gewitter zu rechnen. Vorsicht: Es kann zu wolkenbruchartigen Regenfällen und Hagel kommen. Am frühen Nachmittag erreichen die Schauer und Gewitter den Niederrhein und kommen bis ins Sauerland und Siegerland voran. Weil die Gewitterzellen nur sehr langsam ziehen, kann örtlich sehr viel Niederschlag niedergehen. Es ist ohnehin mit Starkregen zu rechnen.

WDR-Meteorologe: "Veritabler Platzregen, aber keine Katastrophe"

Am späten Nachmittag sollte der Grill dann wirklich überall verstaut werden, denn dann kann es landesweit zu Schauern und Gewittern, wiederum örtlich mit Starkregen und Hagel, kommen.