90 Liter Wasser pro Quadratmeter

Am Samstag gab es im südlichen Rheinland verbreitet teils kräftige Regenfälle und Gewitter. Aber auch in Teilen des Ruhrgebietes bildeten sich örtlich starke Gewitter. An der Station in Nideggen-Schmidt im Kreis Düren fielen 75,1 Liter pro Quadratmeter.