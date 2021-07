Kritik am Katastrophenschutz: Wurde zu spät gewarnt?

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, weist die Kritik an der Warnpraxis seiner Behörde zur Unwetter-Katastrophe zurück. Im Deutschlandfunk sagte Schuster am Montag, die Warn-Infrastruktur habe vollständig funktioniert. Man habe 150 Warnmeldungen verschickt, und auch die Medien seien seit Mittwoch informiert worden.

Es gibt keine Risiko-Kartierung für kleine, fließende Gewässer

Eine Warnmeldung wird von einem Kreis verschickt und kann auch nur einen kleinen Ort mit rund 20 Haushalten betreffen - wie geschehen beim Dammbruch in Wassenberg-Ohe. Dazu gab es allein sieben Warnmeldungen. Allerdings, so räumte Schuster am Sonntag im ZDF ein, gebe es keine Risiko-Kartierung für kleine, fließende Gewässer.

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) besuchten die Steinbachtalsperre am Montag. Man sei beim Katastrophenschutz gut aufgestellt, sagte Seehofer. Auch hier beklagten allerdings Anwohner von Rheinbach und Swisttal, schlecht informiert worden zu sein.

Reul räumt Probleme beim Katastrophenschutz ein

Verbesserungsbedarf beim Katastrophenschutz sieht NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Er erkenne aber keine schwerwiegenden Probleme in Nordrhein-Westfalen. " Es kann nicht alles hundertprozentig funktioniert haben. Denn dann dürfte es keinen Toten gegeben haben ", sagte Reul der "Bild"-Zeitung.

Nach seinem heutigen Erkenntnisstand habe es aber " keine großen grundsätzlichen Probleme " gegeben. Dennoch sei es notwendig darüber nachzudenken, wie sich die Warnsysteme verbessern lassen und wie man Menschen erreicht, die keine Warn-App haben.

Auf- und Ausbau eines "Warnmittelmixes"

Angesichts von nur rund 8,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern der Warn-App NINA und des Zusammenbruchs des Mobilfunknetzes in einigen der betroffenen Katastrophen-Gebiete scheint der Ausbau weiterer Warnsysteme notwendig. Schuster sagte, man brauche einen "Warnmittelmix". Redudante Systeme wie Warn-Apps, Warntafeln in Kommunen und auch Sirenen oder Warnhinweise per Durchsagen sollten dafür sorgen, dass Warnungen die Bevölkerung auf jeden Fall erreichen.

Bundesregierung: "Wir müssen besser werden"

Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz erklärte auf Fragen zu möglicherweise ausgebliebenen oder verspäteten Warnungen an die Bevölkerung in den vergangenen Tagen die geltende Rechtslage. Sie sagte: " Der Bevölkerungsschutz in Deutschland liegt nicht in einer Hand. " Vielmehr seien die Aufgaben auf Bund, Länder und Kommunen verteilt.

Die Erfahrungen mit dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hätten aber gezeigt, " dass wir hier noch mehr tun müssen und besser werden müssen ".

Lauterbach: "Genauso schlecht vorbereitet wie beim Pandemie-Schutz"

Der SPD -Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte der "Rheinischen Post": " Beim Katastrophenschutz sind wir genauso schlecht vorbereitet wie beim Pandemie-Schutz. " Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock betonte im "Spiegel", der Bund müsse mehr Verantwortung im Katastrophenschutz übernehmen. Es sei nicht ausreichend Vorsorge getroffen worden, obwohl Experten seit Jahren vor klimabedingten Extremwetterereignissen gewarnt hätten.

