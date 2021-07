Wassermassen, Trümmer, großes Leid - Rückblick auf eine Katastrophen-Woche

Die Tage zuvor: Warnungen vor Starkregen

Schon am Montag der vergangenen Woche hatten mich die Unwetterwarnungen der Wetterdienste alarmiert. Die Angaben über die Menge der Niederschläge - um die 200 Liter pro Quadratmeter - fand ich beunruhigend. Die vorhergesagte Dauer der Regenfälle war ungewöhnlich. Am meisten beunruhigte mich aber, dass die Wetterdienste das Unwetter für eine relativ begrenzte Region vorhersagten – mittendrin unser Sendegebiet. Spätestens am Dienstag musste allen klar sein, da rollt ein Unwetter auf uns zu, das wir so bisher bei uns nicht erlebt haben.

Am Mittwoch: Unablässiger Starkregen in Köln und Umgebung

Am Mittwochmorgen prasselten dicke Regentropfen gegen das Schlafzimmerfenster – da war er, der vorhergesagte Starkregen. Weil ich als Reporter zunächst für Köln zuständig war, rief ich bei der Kölner Polizei an, telefonierte mit der Feuerwehr, sah gleichzeitig bei Twitter und Google Maps nach, ob es Probleme auf Schienen oder Straßen in der Gegend gab. Aber: erstmal nichts.

Überspülte Abstellanlage der KVB am Müngersdorfer Stadion

Der Regen wurde stärker, auf den Straßen bildeten sich Bäche. Ich packte Kamera und Mikrofon ins Auto und fuhr los. Dann kamen die Meldungen: Keller unter Wasser, Wassereinbruch in Gebäude, Straßen überflutet, Kanäle laufen über. Im Kölner Stadtteil Bickendorf standen Häuser im Wasser. Die Anwohner waren verzweifelt – denn ihre Keller hatten schon etwa drei Wochen zuvor nach starken Regenfällen unter Wasser gestanden. Nun standen auch die gerade erst neu beschafften Waschmaschinen und Trockner unter Wasser. Es wurde immer schwieriger, sich durch Köln zu bewegen. Straßen waren gesperrt, Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr blockierten Durchfahrten, Pumpen ratterten.

Trotz Regenkleidung war ich nach nicht einmal einer Stunde tropfnass. Mein Reportermikrofon versagte, es war voll Wasser gelaufen. Die Kamera setzte aus. Ich musste die Geräte mit der Lüftung des Autos trocknen. Unterdessen wurde es immer schwieriger, einen Überblick zu bekommen. Denn bei Polizei und Feuerwehren in der Region stieg die Zahl der Notrufe rasant an.

Hochwasserschäden in Bergisch Gladbach Hebborn

Am Nachmittag spitzte sich die Situation im Bergischen Land zu. Bäche verwandelten sich dort in reißende Ströme. Wohnviertel wurden überflutet, zum Beispiel in Bergisch Gladbach Hebborn. Dort musste die Feuerwehr Menschen mit Booten und in Überlebensanzügen aus ihren Häusern retten. Für mich als Reporter war es keine Option dorthin zu fahren. Wegen der insgesamt unsicheren Lage im Bergischen Land war das einfach zu riskant.

Aus Bildern und Tönen, die ich in Köln aufgenommen hatte, produzierte ich am späten Nachmittag einen Beitrag für die Lokalzeit. Währenddessen wurde im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen die U-Bahnstation Parkgürtel geflutet, in Köln war in mehreren Stadtteilen der Strom ausgefallen.